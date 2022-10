Col Psg no, con l'Inter no. Forse, forse, a Verona. Ormai non rimangono che poche partite per rivedere almeno in panchina Federico Chiesa. Ormai, alla Juve non interessa più forzare per poi ritrovarlo al meglio da gennaio. Ma qualcosa di storto è andato in questo lunghissimo periodo di recupero: dovevano essere 6-7 i mesi di stop, stanno diventando rapidamente 10.