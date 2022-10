Alla vigilia di Lecce-Juventus e dopo l'eliminazione in Champions, arriva la conferenza stampa di Max Allegri.- "A disposizione all'ultimo momento Vlahovic non ha recuperato per il dolore all'adduttore. E mancherà anche Locatelli per motivi personali. Abbiamo giocatori a sufficienza per giocare la partita di domani. Ripartiamo dalla rabbia dell'eliminazione in Champions""Quella era la prima stagione, questa è completamente diversa, come carriera. In campionato siamo un po' in ritardo, però direi che abbiamo il tempo e la possibilità di recuperare. Abbiamo 5 partite importanti, 4 di campionato e 1 di Champions. Ci concentriamo su quello. Dopo la sosta avremo recuperato tutti i giocatori, lì sarà un'altra cosa. Ora dobbiamo stare concentrati su domani, sarà difficile, bisogna mettersi al pari, correre quanto loro. Se serve, bisogna fare anche una partita sporca".- "Nella vita capitano anche queste qui. Non trovo la parola adatta di quello che la Juventus, dobbiamo solo pensare a lavorare con impegno e dedizione. Ci sono squadre che non hanno fatto per otto anni la Champions, non bisogna farsi prendere dalle frustrazioni. A Lecce sarà difficile e complicata, bisogna giocare da squadra"- "Miretti in pianta stabile, Iling ha fatto bene, Fagioli sta crescendo bene, poi c'è Soulé e ce ne sono altri. Ma non è che per una partita bisogna stravolgere tutto. Magari giocherà qualche giovane, anzi diciamo giocatore con meno esperienza e con più incoscienza. Iling può giocare a destra ma è meglio che giochi a sinistra"- "Andiamo via in 19, 16 di movimento e 3 portieri. Bastano e avanzano, le sostituzioni sono cinque e siamo pronti per giocare. In queste situazioni ci si compatta di più. Chiesa e Pogba, domani non sono convocati, impossibile mercoledì e al 99% non ci saranno nemmeno contro l'Inter. Se ci saranno ma è molto difficile, contro Verona e Lazio"- "C'è stato un comunicato, il presidente ha rassicurato tutti, noi dobbiamo dare risposte sul campo. Ci sentiamo accerchiati? La Juventus è unica, i momenti di difficoltà vengono elevati alla massima potenza, dobbiamo essere bravi a rovesciarla ma non si fa in una sola partita"- "Normale rimanga, se non rimane allora non va bene. Le stagioni son fatte di episodi e momenti, nessuno può aiutarci. Ma è opportunità per tutti, è un momento di crescita, nelle difficoltà si cresce"- "Gli alibi non mi piacciono. Stiamo facendo una stagione dove al momento abbiamo punti di ritardo in campionato, in Champions abbiamo fatto male sì. Errori? Col senno del poi...quando si prendono decisioni, in quel momento è giusta, con i se non si va avanti...quelli che vanno avanti cosi se sono disperati in giro per il mondo"- "Dove è sfumato? Siamo all'11ª giornata...non parliamo di scudetto, abbiamo appena preso una batosta e abbiamo l'opportunità di reagire. Siamo dietro in classifica, il Napoli sta facendo cose straordinarie, il Milan lo stesso, Lazio e Inter stan facendo cose importanti. Dobbiamo provare a rubacchiare punti a chi sta davanti. Mancano 27 partite, domani è la prima di queste 27"- "Inedita non è perché Kean attacca la profondità, Milik ha altre caratteristiche. Domani è importante fare partita di squadra, solida e poi vediamo alla fine cosa riusciamo a fare"