Federico Chiesa è ormai un giocatore a cui è impossibile rinunciare per Andrea Pirlo. Già l'allenatore della Juventus aveva dimostrato la stima per l'ex viola schierandolo regolarmente titolare, contrariamente a Kulusevski, per esempio. Ma la prova definitiva è arrivata nella partita vinta ieri sera contro il Sassuolo, quando è rimasto in campo per il secondo tempo nonostante la caviglia sinistra martoriata dall'entrata da rosso diretto di Obiang.

