Sono trascorsi 72 giorni dall'operazione per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro lesionato nella partita contro la Roma dello scorso 9 gennaio e per Federico Chiesa oggi inizia una nuova tappa del suo percorso di recupero.



I tempi per una completa riabilitazione sono nell'ordine degli 8 mesi, come recitava il comunicato della Juventus subito dopo la conclusione dell'intervento chirurgico, ma nel frattempo il calciatore della Nazionale ha mostrato i suoi progressi attraverso un video postato su Instagram. "Si torna a camminare", è il messaggio postato da Chiesa per i suoi followers e per tutti i tifosi della Juve.