gli addetti ai lavori chiamano così operazioni pre-embrionali, in cui è necessario presentarsi e dire “Ci siamo anche noi”. Ecco,perché per adesso è impronosticabile ciò che accadrà al prossimo incontro tra l’argentino e la Juventus, e allora diventa importanteInutile negarlo,, anticipando Thohir (quando giocava con la maglia del Palermo) grazie ai buoni rapporti con Zamparini. Un’operazione che l’amministratore delegato nerazzurro sentirebbe sua e chePerché nonostante gli infortuni e le scarse prestazioni degli ultimi anni, Marotta è convinto che Dybala possa tornare quello dei tempi migliori e per questo motivo,Siamo però lontanissimi dal definirla una trattativa e questo è importante dirlo. Anzi, in viale della Liberazione sanno che l’operazione sarebbe comunque complicatissima, perché per condurla a dama. E non solo per una questione d’ingaggio, ma anche perché un’eventuale coesistenza tattica in campo, tra i due, è di difficile realizzazione.perché se Dybala sarà libero dalla Juventus a giugno, difficilmente aspetterà i nerazzurri fino a quando non avranno liberato il posto per lui.in piena regola. Un panorama che stimola Marotta a non chiudere le porte neanche di fronte ad evidenti difficoltà, perché come lui stesso tenne a precisare: “un bravo dirigente deve avere anche la prontezza e il coraggio di tuffarsi in operazioni che sembrano impossibili”.