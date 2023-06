L'attaccante della Juventus Federico Chiesa ha parlato a DAZN dopo il successo sul campo dell'udinese, arrivato grazie ad un suo gol.



Adesso che è finita, ci racconti la stagione?

"Sappiamo tutti che annata è stata. Con la penalizzazione ci siamo trovati a giocare oggi per un'altra Europa, ma sul campo avremmo meritato la Champions. Adesso andiamo in vacanza e poi pensiamo alla prossima stagione, a dare tutto per questa maglia e ad essere competitivi".



Che stagione è stata per te?

"E' stata una stagione difficile, soprattutto per il tempo che ci ho messo a recuperare. Bisogna rialzarsi e pensare al futuro. Vogliamo pensare a riportare la Juve ad essere competitiva".



La Juventus ripartirà da Chiesa?

"Faccio lo stage con la Nazionale e poi le Final Four di Nations League, poi vedremo. Io sono alla Juventus e penso alla Juventus".