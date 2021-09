Secondo il Corriere dello Sport Federico Chiesa è sì a totale disposizione di Max Allegri per la partita di domani sera contro il Milan, essendosi ripreso dal problema muscolare che l'ha tenuto lontano da Napoli e da ​Malmö. Tuttavia, Chiesa sarebbe comunque candidato a partire dalla panchina all'Allianz Stadium, con Allegri che sarebbe intenzionato a confermare la formazione che ha vinto in Svezia (eccezion fatta per il rientro di capitan Chiellini, al posto di uno tra Bonucci e De Ligt). Quindi Cuadrado esterno puro e Rabiot "falso esterno" a completare il trio spurio di centrocampo con Bentancur e Locatelli.