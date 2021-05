Domenica 9 maggio. Un giorno chiave per il futuro della Juventus, un match nel quale Andrea Pirlo potrebbe tornare ad avere a disposizione. La sfida con il Milan è fondamentale per la corsa Champions League, per questo l'allenatore bresciano spera di avere a disposizione il suo numero 22, out dal 18 aprile per un problema muscolare alla coscia sinistra.dovrebbe esserci domenica allo Stadium, per una sfida, di fatto, da dentro o fuori. Ieri ha lavorato a parte ma le sensazioni sono positive.Pirlo sa quanto Chiesa sia importante per l'economia di gioco della Juve. Lenell'ultimo periodo. Con Chiesa è un'altra Juve, lo sa bene il Milan, che l'ha sofferto tremendamente nel match di andata al Meazza. Lha segnato due gol e colpito un palo. Uno spauracchio, che ha una voglia matta di ripetersi.Con lui potrebbe esserciLa Joya sta vivendo un'annata deludente, condizionato dai problemi fisici e da un rinnovo che non arriva, ma quando vede rossonero si trasforma:E domenica vuole regalarsi un nuovo capitolo, per spingere la Juve verso la Champions.