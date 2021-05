Recupero importante per Andrea Pirlo in vista della sfida tra la sua Juventus e il Milan, decisiva per la qualificazione in Champions League. Come si evince dal sito ufficiale del club bianconero, infatti, Federico Chiesa si è allenato con il resto del gruppo, alla Continassa, tornando a tutti gli effetti a disposizione dell'allenatore bianconero.



Insieme al 22 in gruppo anche Demiral e Arthur, recuperati. Questo il racconto della seduta odierna: "Una mattinata all’insegna di esercitazioni e di tattica per la squadra: questo il menu dell’allenamento di oggi della Juve, che a meno 2 dalla sfida di domenica sera all’Allianz Stadium contro il Milan si è ritrovata in mattinata al Training Center". Domani nuovo allenamento al mattino.