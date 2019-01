Massimiliano Allegri prepara tre cambi rispetto alla partita di Supercoppa vinta contro il Milan. Lo squalificato Miralem Pjanic sarà rimpiazzato da Emre Can. Il centrocampo verrà completato con grande probabilità da Blaise Matuidi e Sami Khedira. In avanti, invece, spazio per Federico Bernardeschi che sarà titolare nel tridente offensivo assieme a Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Dietro possibile riposo per uno tra Chiellini e Barzagli con Rugani che scalpita.