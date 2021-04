Dopo l'annuncio della Superlega, vola il titolo in Borsa della Juventus. Il club bianconero, tra i 12 club costituenti dell'European SuperLeague, ha chiuso la giornata con il +18%, guadagnando una capitalizzazione di mercato per 200 milioni di euro. Si tratta di un guadagno record per i bianconeri, che mai avevano raggiunto un aumento così alto del volare delle azioni. La Superlega fa volare il mercato.