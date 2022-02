Evelina Christillin, tifosa della Juventus e membro aggiuntivo Uefa del consiglio Fifa, parla dei bianconeri ai microfoni di TuttoJuve.com.



Sul rinnovo di Dybala: "Inizialmente si erano messi d'accordo, poi abbiamo ascoltato le punzecchiature di Arrivabene. Personalmente lo terrei, sinceramente credo ancora in Paulo e sono convinta del suo talento e del suo potenziale. Investirei ancora su di lui, ma Allegri e la società chiaramente ci dovranno credere".



Sulla Champions League: "Se Agnelli prima o poi riuscirà a portarla a Torino? Andrea è combattivo, agonistico, per cui penso proprio di sì. Anche se l'obiettivo stagionale è di raggiungere un posto in Champions, dal punto di vista economico sarebbe davvero molto importante. Credo nel progetto di ricostruzione da parte della società, d'altra parte l'aumento di capitale interamente sottoscritto è un ottimo segnale. Perché vuol dire che la mia fiducia è anche quella degli altri".