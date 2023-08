Fuori dal progetto, ma capace di portare una plusvalenza da urlo: Denis Zakaria era vicinissimo al Monaco e quel paio di milioni che ballava tra domanda della Juve e offerta del Monaco è stato colmato con una percentuale importante in caso di futura rivendita. Zakaria, l'anno scorso 11 presenze in prestito al Chelsea, si appresta quindi a trasferirsi in Francia.



CIFRE E PLUSVALENZA - Il centrocampista svizzero, prelevato dal Borussia Monchengladbach a gennaio del 2022, è costato 4,5 milioni di euro pagabili in tre esercizi più altri 4,1 di oneri accessori, per un totale di 8,6 milioni. L'ingaggio di circa 3 milioni di euro ammortato per un anno e mezzo rende il valore residuo a bilancio molto basso, e dunque la plusvalenza registrata enorme, anche come impatto a bilancio, se si considera che il Monaco pagherà intorno ai 20 milioni per avere Zakaria a titolo definitivo facendo risparmiare anche alla Juve tre anni di salario.