Milan, Roma, Manchester United, Zenit e Fiorentina. Sono queste le cinque squadre che seguono e vorrebbero Merih Demiral. Interessi, per il momento, non tramutati in offerte, semmai in colloqui, come quello in cui la Viola, secondo quanto riporta Tuttosport, ha aperto all'ipotesi prestito. Su tutti c'è il Milan, in pole per il colpo, vista la corte di più lunga data con Marco Giampaolo vuole assolutamente Merih Demiral e la Juve che non cede.