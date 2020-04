Paulo Dybala è l’unico giocatore della Juventus ancora positivo al Coronavirus. Dopo la guarigione di Rugani e Matuidi, che da giorni sono risultati ufficialmente negativi, il calciatore argentino è risultato ancora positivo al tampone. In queste ore ha fatto un altro test che ha confermato che l’argentino non è ancora negativo, dopo così tanto tempo.



LA CONFERMA - Dybala è stato trovato positivo al quarto tampone, dopo 39 giorni di quarantena, seppur con carica virale molto bassa, e in ottime condizioni di salute. Quando sarà guarito e negativo al tampone, sarà la Juventus stessa a comunicarlo, come fatto con Rugani e Matuidi.