Ecco: al San Paolo, contro il Napoli, secondo in classifica, nel momento in cui i punti iniziano a pesare sul serio, il tifoso medio della Juventus non sente alcuna pressione, non avverte alcun fastidio o tipo d'ansia. Tutt'altra storia rispetto alla scorsa stagione, quando i partenopei erano vicini al gran sorpasso e i bianconeri vicini al semplice e tremendo collasso. Alla fine, tutto è stato ristabilito. E ogni cosa è rientrata nell'ordine delle cose (e della storia).e: quella partita sarebbe stata la svolta del campionato. Di un probabile dentro o fuori. E di una risposta, in qualche modo netta, alla Serie A.