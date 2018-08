Juve all'attacco. Anche in Under 23 e Primavera. È questo il reparto su cui si stanno concentrando maggiormente gli sforzi di Federico Cherubini per la doppia rosa da mettere a disposizione di Mauro Zironelli e Francesco Baldini. Gli sforzi maggiori della dirigenza bianconera sono rivolti all'individuazione del quarto fuoriquota per completare la rosa dell'Under 23, che martedì debutterà ad Alessandria contro il Cuneo in Coppa Italia di Serie C. Presi il portiere Timothy Nocchi, il difensore Raffaele Alcibiade e il centrocampista Simone Emmanuelo (tutti cavalli di ritorno), per l'attacco è ancora in atto il casting. Sfumato un altro ex come Riccardo Maniero del Novara: contatti ancora in giornata con la dirigenza azzurra, ma alla fine il centravanti resterà in serie B passando al Cosenza. Così la cerchia dei pretendenti vede ancora Andrea Brighenti della Cremonese quale prima scelta ma ancora complicata, seguito a ruota dai vari Simone Andrea Ganza (ora all'Ascoli) e Stefano Moreo (tornato al Palermo). Decisiva l'ultima giornata di mercato in tal senso.

BABY BOOM – Intanto sono stati messi a segno altri due colpi, sempre in attacco. Proprio in Under 23 andrà a giocare Stephy Mavididi, oggi visite mediche per la punta classe '98 a Torino con la Juve che ha chiuso l'accordo con l'Arsenal per circa 2 milioni di euro. Non tramontano ancora le piste che portano a Joal Piroe del Psv Eindhoven (classe '99) ed Erling Braut Haland del Molde (classe 2000). Mentre la Primavera ripartirà dai gol del danese Nikolai Baden Frederiksen, anche lui classe 2000 in arrivo dal Nordsjaelland.