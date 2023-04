, anche se di recente pure la trasmissione Report ha dimostrato che nel 2006, generando di nuovo – come per Calciopoli - untalmente forte ed ostile da condizionare (in negativo) i comportamenti delle istituzioni sportive, parecchio sensibili all’orientamento del pueblo.Non a caso, persino un noto quotidiano sportivo nazionale si è chiesto se alla Procura federale convenga accettare un possibile patteggiamento da parte dei legali della Juve, rischiando così di. Come diceva Carraro, “non sia mai si favorisca la Juve” perché , in questo caso, il becerume con la bava alla bocca potrebbe anche arrabbiarsi., talvolta anche – come nel caso riportato sopra – suggerimenti su cosa fare nei confronti della Juventus, come fosse un pupazzo wudu da infilzare con gli spilloni e ad ogni puntura invocare una maledizione.. Non reagisce nemmeno utilizzando i giornali del gruppo Gedi, quelli di cui è direttore generale nonché amministratore delegato proprio il neo DG juventino Maurizio Scanavino. Non sia mai che i suoi giornalisti vedano messa a repentaglio la propria libertà di stampa, scrivendo qualche pezzo a difesa degli interessi del “padrone”. E allora, per non sbagliarsi, pure quelli gli sparano addosso., i quali in prima o per interposta persona (i giornali) danno sempre l’impressione di voler regolare dei conti con la Juventus, mentre. Invece continuano a passare veline, tipo quella uscita nei giorni scorsi , e che - in sintesi - diceva questo:, la quale consente che venga calpestata in modo sfacciato la propria autonomia. Assurdo. O forse no, è tutto concordato. Ancora peggio.è stata sospesa la squalifica di 2 giornate a Mourinho, presentatosi così regolarmente in panchina per quel big march (vinto poi dalla Roma);è stata concessa la condizionale alla curva della Lazio, squalificata per cori antisemiti, permettendole di essere presente nella gara con i bianconeri (vinta poi dalla Lazio); infine, prima volta nella storia,nei confronti di un giocatore di colore, annullandogli la squalifica perché era stato oggetto di insulti razzisti. Tutto perfettamente politically correct, se non fosse che quel giocatore sarà ora di nuovo disponibile per la semifinale di ritorno di Coppa Italia proprio contro la Juventus.e – nel caso – pagheranno in proprio gli errori commessi,, e nemmeno corretto. È sleale, per usare il vocabolario della Procura sportiva., quasi temendo che una parola di troppo possa peggiorare la situazione. E allora, profilo basso e ombrello aperto per evitare il lancio quotidiano del letame.Se talvolta sono più efficaci i messaggi pubblicati su Instagram dal fratello di Rabiot o dalla moglie di Di Maria piuttosto che le dichiarazioni di Scanavino o Calvo, qualche problema c’è.