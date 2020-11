La Juventus vuole fare leva sugli ottimi rapporti col Sassuolo per provare a portare in bianconero Manuel Locatelli, pallino di Pirlo. Se in estate i neroverdi chiedevano 30 milioni, in questi mesi dove l'ex Milan è stato assoluto protagonista la valutazione è salita a 40 milioni. A riportarlo è Tuttosport.