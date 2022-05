Non è nemmeno difficile avere come obiettivo il presidente Andrea, il primo Agnelli impegnato full time nella gestione del club: sue tutte le scelte più importanti, da quelle degli allenatori presi e cacciati, a CR7, ad Allegri richiamato a Torino sul cavallo bianco.Per chi ama la Juventus, Nedved è diventato un intoccabile, uno di quelli che qualsiasi cosa faccia, non sbaglia mai.perché Sarri l’aveva voluto Paratici e Pirlo fu un’idea dichiaratamente di Agnelli, ma ugualmente del dg oggi al Tottenham. Lui semmai li aveva entrambi confermati più volte in tv, Pirlo addirittura a fine marzo e poi a metà maggio, 10 giorni prima della Coppa Italia poi vinta e 2 settimane prima dell’esonero poi puntualmente arrivato. Non proprio parole “pesanti” le sue, evidentemente.Uno che prende a calci i ledwall pubblicitari per la rabbia, contesta gli arbitri in tribuna per un rigore dato o non dato, se ne va dagli stadi a male parole, si insulta con Conte. Non lo discuteranno mai, perché gli idoli sono come le squadre, restano. Sono allenatori e giocatori che passano.in campo troppo presto e non perché l’Inter è più forte, come peraltro dicono la classifica del campionato e i 4 scontri diretti in stagione.la squadra si è indebolita senza che nessuno se ne accorgesse. Ricordare come CR7 sia stato sostituito con Moise Kean («un attaccante da 25 gol», Pavel dixit) è l’esemplificazione del passo da gambero, una corsa all’indietro anziché la rincorsa a chi ti era passato davanti.Al di là del sottopancia che lo vuole consigliere di amministrazione (dal 2010) e vicepresidente (dal 2015) è questo il momento in cui Nedved deve essere utile al suo amico presidente, che ha già spiegato come Allegri guiderà la squadra anche nei prossimi anni.