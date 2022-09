Come fatto notare da Francesco Simone, personal coach ed esperto in materia, Paul Pogba per tornare presto e in piena forma stava facendo ricorso a macchinari particolari. In una foto diffusa dalla Juve infatti lo si vede utilizzare un Treadmill antigravitario, un macchinario usato anche dalla Nasa per riabituare gli astronauti alla gravità senza creare stress articolare. Il marchingegno serve per allenare la corsa riducendo la gravità e il peso corporeo che grava sul ginocchio da recuperare. La macchina per la riatletizzazione costa tra i 35 e i 70 mila euro.