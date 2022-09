È l’uomo del momento e la sua decisione di non operarsi ha fatto discutere i tifosi bianconeri. Ora Paul Pogba risponde ai fan che lo stanno sostenendo in questo momento difficile con un video diffuso sul suo profilo Twitter.



VIDEO - Disteso sul lettino con una grossa fasciatura sul ginocchio, il francese parla a cuore aperto: “Ciao a tutti, spero stiate tutti bene. Io sto bene. Grazie a Dio l’operazione è andata bene. Recupererò e tornerò ancora più forte molto presto. Vorrei ringraziare tutti voi per i messaggi, per il supporto e per esservi interessati a me. Mentalmente sto bene, non sono mai solo c’è sempre Dio con me. Comunque grazie ancora per il supporto per i messaggi. Torneremo presto ancora più forti. Vi abbraccio a presto e sorridete sempre”.