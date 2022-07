"Sono arrivato in questa società da ragazzino e in due anni ho capito tante cose, soprattutto sulla serietà della società. Confrontarsi sempre con squadre di Serie C ti fa imparare tanto. L'anno scorso non ci è mancato molto per fare il passo verso la B, è stato un anno tosto ma bellissimo. Quest'anno proveremo a vincere più partite possibili, il nuovo allenatore ci ha fatto una buonissima impressione e poi, in passato, ha lavorato benissimo coi giovani". Il pensiero di Mattia Compagnon a Tuttosport.