Un nuovo centrocampista sì, ma non a tutti i costi.Nelle ultime ore si è aperta un’autostrada per arrivare al centrocampista del Manchester City Kalvin Phillips: il giocatore ha già dato il suo benestare alla soluzione bianconera. Per Giuntoli non sarebbe un problema trovare un accordo con il club inglese perché Guardiola non punta sul giocatore e ha dato il semaforo verde alla cessione in prestito.Ecco perché non è nemmeno iniziata la trattativa, nonostante siano stati gli agenti dell’ex Leeds a contattare la Juve.