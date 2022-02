Ci sono giocatori che antepongono il bene della squadra a quello personale. Uno di questi è sicuramente Morata che ha accettato, di buon grado, un ruolo diverso per favorire l’ingresso di Vlahovic alla Juventus. Lo spagnolo si sacrifica lungo la corsia esterna mettendo in campo quello spirito che tanto piace a Massimiliano Allegri. Alvaro è stato tentato a lungo dalla possibilità di vestire la maglia del Barcellona ma alla fine è rimasto e ora giura amore eterno ai colori bianconeri. Un desiderio che la dirigenza della Vecchia Signora sta provando ad accontentare. E in questa direzione va letto il recente incontro con l’agente Juanma Lopez, presente a Vila-Real e in particolare in visita al giocatore e ai vertici della Juventus all'interno dell'albergo spagnolo in cui ha soggiornato la società bianconera.

(35 milioni di euro) con l’Atletico Madrid. Cherubini vuole fare leva su due fattori: Morata non rientra nei piani futuri di Simeone e il ragazzo ha dato ampia disponibilità a proseguire la sua storia d’amore a tinte bianconere.per provare a convincere i colchoneros. Allegri ha già chiarito che il suo progetto tecnico non può prescindere da Morata.