In panchina sedeva già Massimilianoe in quell'estate la società bianconera innestò in rosa due esterni di grandissimo talento che nel corso degli anni successivi fecero i successi dei bianconeri. Prima il brasilianofu acquistato per 26 milioni di euro dal Porto e poi il colombinaoarrivò in prestito oneroso da 1,5 milioni dal Chelsea, poi rinnovato e trasformato negli anni successivi fino all'acquisto definitivo.e si apprestano a vivere, salvo sorprese, quella che dovrebbe essere la loro ultima stagione in bianconero.In realtà sul colombiano i dubbi non ci sarebbero stati,che puntava a diluire quella cifra su più anni pur di abbassare l'impatto a monte ingaggi. In più, e in queste orecon un retropassaggio dall'area di rigore offensiva verso la propria metà campo), il Cuadrado mattatore, in grado di puntare sempre l'uomo creando la superiorità numerica, se lontane, consenza mai trovare una soluzione per colpa di un ingaggio daannui impraticabile per chiunque lo abbia cercato. Il disastro difensivo in Supercoppa contro l'Inter l'anno scorso, l'alternanza con Luca Pellegrini (quest'anno mandato in prestito secco all'Eintracht per giocare e tornare a disposizione a fine stagione) mal digerita e i primi acciacchi fisici lNon è un caso che la Juventus abbia iniziato a muoversi nel ruolo già nell'ultima campagna acquisti quando fu fatto un tentativo per Renan Lodi a 15 giorni dal gong del 1 settembre. Il mercato dei terzini è quello che la Juventus sta seguendo maggiormente, condel Benfica (scadenza 2023) diventato il profilo più interessante, ma anchedel Torino,del Corinthians (scadenza 2024) e non dimenticando l'acquisto già effettuato, ma mandato in prestito al Bologna di. Chiunque sarà la fine di un'era sta arrivando in casa Juve. Con il presente di Alex Sandro e Cuadrado che si avvia a diventare passato.