Con l'arrivo di Cristiano, stimato per la prossima settimana,. Stop ai maxi-acquisti (anche quello di Vlahovic lo è stato) e avanti con le. Come quelle che hanno portato, con grande giovamento per squadra e società, Kim e Kvaratskhelia al Napoli.. Gli acquisti dovranno essere possibili e realizzati con le cessioni, come fanno o faranno quasi tutte le squade della serie A. Al tempo della Triade,. Non è più quell'epoca anche perché una Juventus senza Champions o, addirttura, senza la modestissima Conference League, è un club con l'. Ecco perché il ruolo e la figura di Giuntoli, oltre alla personalità stessa del direttore sportivo, sono assolutamente necessari., ovvero la rinuncia da parte di Giuntoli dell'ultimo anno di contratto (ovvio), dei bonus (meno ovvio se si tratta di quelli maturati con lo scudetto),. degli arretrati (assolutamente iniquo perché gli arretrati sono stipendi dovuti),. In ogni caso,non solo verso la Juventus (che non sborserà nulla), ma, uno che quando si tratta di far rispettare i propri contratti è calvinista, quando invece si tratta dei contratti degli altri diventa levantino.Accantonato da De Laurentiis,. Non in maniera attiva (non può), ma con la testa, gli appunti, la visionatura di calciatori.e il piano-Giuntoli si dispieghi in tutta la sua potenza. Resta da capire se la sua attività, che sarà a 360 gradi, possa entrare in rotta di collisione con. Ove mai emergessero incompatibolità o contrasti, la società ha chiara di chi sarà l'ultima parola.. da qui in avanti,