Dopo aver ottenuto il pass per gli ottavi di Champions da prima del girone, la Juventus vuole confermare il primato anche in campionato. Allo Stadium arriva il Sassuolo, reduce dalla sconfitta beffa nei minuti di recupero con la Lazio e con Berardi ancora fermo ai box. I bianconeri non dovrebbero avere grandi problemi, lo si evince anche dalle quote degli esperti: come si legge in una nota di Agipronews, la capolista è vicina alla decima vittoria interna consecutiva, a un facile 1.25, il blitz dei neroverdi allo Stadium vale ben 12 volte la posta, alta anche la quota per il segno X, a 6.00. Sicuri dei 3 punti della Juve anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto il segno 1. Un Ronaldo un po’ in ombra dovrebbe partire titolare e il suo ritorno al gol è dato a 1.60, probabile anche una doppietta, a 3.80. Accanto a lui, Higuain la cui vittima preferita è proprio il Sassuolo: il Pipita ha segnato da juventino ai neroverdi sei reti in quattro sfide e, proprio con gli emiliani, ha realizzato la sua unica tripletta con i bianconeri in Serie A. Il gol dell’argentino è a 1.80.