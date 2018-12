Suona strano. Suona paradossale. Eppure suona anche un po' familiare:. Nel senso che serviranno i tre punti, e non solo in virtù del risultato del Napoli o per continuare questa striscia da record. E' decisiva perché entrare nella seconda parte di stagione con un bottino del genere, e soprattutto mettersi alle spalle una trasferta così complicata, vorrebbe dire complicare ulteriormente la corsa di chi segue.