Se il fuoriclasse portoghese non si fosse dovuto fermare causa Covid, molto probabilmente la Juve avrebbe potuto mascherare tanti dei suoi problemi con qualche punto in più, quantomeno in campionato. Ronaldo però non c'era e i bianconeri in serie A sono fermi alla vittoria del debutto con la Sampdoria oltre a quella a tavolino con il Napoli.Contro lo Spezia entrerà magari a partita in corso, per poi riprendere il proprio posto in Champions. Senza lasciarlo più.L'infortunio patito contro il Lione ha complicato il rientro in campo, una volta tornato a disposizione ha poi dovuto aspettare quasi un altro mese: rimasto in panchina a Roma e Crotone, in mezzo la parentesi con l'Argentina trascorsa in alberto a causa di una gastroenterite. Infine lo spezzone di Kiev e le prove senza squilli contro Verona e Barcellona.Il suo compito sarà cambiare questa situazione, per fare in modo che da “domani” possa essere pure lui un titolare fisso. Invece ci sono di nuovo gerarchie da scalare, ci sono equilibri da ritrovare, c'è sempre un cammino in salita per lui. Che“È solo una questione fisica. Lo avevo sempre detto che non era ancora al 100%, in questi casi la prima dopo il rientro si fa sempre bene, poi nella seconda arriva un po' di stanchezza ed è difficile. Ha bisogno di ritrovarsi, allenarsi e non penso che quando uno scende in campo pensi al rinnovo o alle voci di mercato, pensa solo a far bene e lui ha in mente solo questo per la Juventus”.