si sono iscritte all'asta per Joao, esterno destro del Valencia, non riscattato dall'Inter (i nerazzurri avrebbero dovuto investire 39 milioni entro il 1° giugno). Il club spagnolo ha intenzione di monetizzare con la cessione del ragazzo per attenuare i suoi problemi finanziari, riducendo un rosso di 45 milioni di euro registrato nell'ultimo bilancio. I Citizens in particolare - secondo i media spagnoli - stanno facendo sul serio, avendo pianificato per il calciatore un investimento di 44.5 milioni di euro. Cancelo, però, preferirebbe restare in Serie A e quindi gradirebbe la destinazione bianconera.