Uno schiaffo che è costato caro a un tifoso della Juventus: secondo Calcio&Finanza, la Cassazione ha confermato la condanna per comportamento antisportivo ai danni di due preparatori atletici della Roma durante la gara del 5 ottobre 2014 all'Allianz Stadium. Le telecamere hanno individuato il tifoso sotto accusa, al quale è stato ritirato l'abbonamento per le partite in casa della Juve.