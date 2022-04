Obiettivo quarto posto. La sconfitta con l'Inter e il pareggio con il Bologna hanno spento i sogni di gloria della Juventus, che nelle prossime cinque giornate dovrà soprattutto guardarsi alle spalle., la priorità del club, dal punto di vista sportivo ed economico. Non qualificarsi per l'Europa che conta sarebbe un grosso problema, al quale nel quartiere generale bianconero non vogliono nemmeno pensare. Eppure è giusto valutare tutte le opzioni, p. La squadra di Mourinho non è però l'unica insidia, lche il 27 aprile dovrà recuperare il match contro l'Udinese, che potrebbe proiettarla a -4 (in caso di successo di entrambe nel weekend).Insomma, c'è da stare all'erta perché il calendario è tutt'altro che semplice. La Juve nel weekend va in casa del, una squadra che ha dimostrato di trasformarsi contro le grandi (basta pensare alla sfida di andata, decisa da Maxime Lopez, o chiedere a Milan, Inter e Napoli), poi ospiterà il. Nelle ultime tre affronterà un'altra squadra che lotta per restare in A, il, in trasferta, poiin casa eal Franchi, in una partita che potrebbe essere da dentro o fuori. Allegri lo sa per questo oggi ha voluto raffreddare gli animi, molto caldi dopo il pareggio col Bologna.: basta passi falsi, è necessario consolidare il quarto posto per accedere in Champions League.