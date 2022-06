Dopo l’addio certo di Lorenzo Insigne, il Napoli rischia di perdere anche il un altro dei leader storici come Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese, il cui contratto scadrà nel 2023, sembra intenzionato a lasciare il club campano e provare una nuova sfida, con Barcellona e Juventus pronte a mettere a segno il grande colpo. Per gli esperti Sisal è avanti il club catalano, alla ricerca di un centrale di livello internazionale da affiancare a Piquè, con l'approdo in blaugrana fissato a quota 3,50. Più indietro, invece, la Juventus con Allegri che ha già espresso il proprio gradimento per il centrale e l'arrivo a Torino, sponda bianconera, che vale 6 volte la posta e che sarebbe il sostituto perfetto di Giorgio Chiellini.