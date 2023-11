La Juventus prosegue nel proprio lavoro in vista del mercato invernale, con l'obiettivo di consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo centrocampista di qualità. L’ultima idea porta a un vecchio pallino come Fabian Ruiz. Tuttosport riporta che, nei giorni scorsi, i suoi agenti sono stati a Torino e hanno fatto una visita alla Continassa, con la Juventus che può muoversi per un prestito con obbligo di riscatto condizionato a determinate condizioni. Per il PSG, il cartellino dell'ex Napoli ha una valutazione di 25-30 milioni di euro.