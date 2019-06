La Juventus è alla ricerca del grande nome per rinforzare il reparto difensivo. E il nome che mette tutti d'accordo, ancor di più con Maurizio Sarri in panchina, è quello di Kalidou Koulibaly. Pilastro del Napoli, tanto di Ancelotti quanto dell'attuale manager del Chelsea, il senegalese è il sogno di Agnelli, Paratici e Nedved. E il rapporto con Fali Ramadani può fare la differenza.



STESSO AGENTE - Come scrive Tuttosport, i contatti con l'entourage del numero 26 azzurro sono continui, visto che il procuratore è lo stesso che cura gli interessi di Miralem Pjanic nonché quello che sta lavorando per portare Sarri sulla panchina juventina. Non sarà sicuramente facile convincere il Napoli e De Laurentiis, restio a cedere un altro gioiello ai rivali bianconeri. Valutato intorno ai 100 milioni di euro, sono già state rispedite al mittente le offerte del Manchester United e le avances di Paris Saint-Germain e Real Madrid. Ma con Sarri alla Juve, le cose possono cambiare nel destino di Koulibaly.