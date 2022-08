Il mercato della Juventus non finisce con Kostic. I dirigenti bianconeri sono a caccia di un attaccante e stanno sondando diversi profili. Il preferito di Allegri era Alvaro Morata, la pista che porta allo spagnolo però si fa sempre più complicata e al momento non ci sono margini per una trattativa. Anzi, dopo la tripletta segnata proprio alla Juve ci sono possibilità che l'attaccante resti all'Atletico Madrid. Per questo la Juve ha virato su altri giocatori, e tra i nomi caldi c'è quello di Memphis Depay.



PERCHÉ CONVIENE - Un nome che i bianconeri avevano fiutato già un anno fa senza approfondire il discorso, ma che quest'anno può diventare davvero concreto: a un anno dalla firma col Barcellona - e con un solo anno di contratto - l'ex Lione può spostarsi a parametro zero. Senza offerte reali per il cartellino, il Barça può lasciarlo a zero per risparmiare sull'ingaggio e ufficializzare le operazioni già chiuse. Depay è arrivato a zero e può andare via a zero, l'olandese è disposto ad accettare la risoluzione del contratto ma solo dopo aver trovato una nuova squadra. Gli agenti sono in contatto con la Juve, Depay non è una prima scelta dei bianconeri ma a condizioni favorevoli - come il parametro zero - potrebbe salire di posizione nella lista dei dirigenti.