Tra le grandi priorità della Juventus sul mercato di gennaio c’è quella di migliorare il reparto di centrocampo. Missione certamente non facile per Cherubini che dovrà preparare prima le uscite di Ramsey e Arthur. Ecco perché, in assenza di grandi risorse economiche, è stata paventata anche la possibilità di anticipare l’arrivo a Torino del talentuoso Nicolò Rovella. Un contatto con il Genoa è andato in scena nei giorni scorsi, ecco com’è andata.