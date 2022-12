L’esterno olandese vuole lasciare la Roma a gennaio e rientra tra i candidati della Vecchia Signora che vuole rinforzare la batteria degli esterni destro difensivi già nel mercato di gennaio. Nei recenti contatti tra l’agente dell’ex Feyenoord e i dirigenti bianconeri si sono poste le basi economiche per il contratto ma prima servirà trovare un accordo con la Roma:Siamo ancora nella fase delle discussioni e delle idee e non in una vera trattativa.La Juve non ha messo sul mercato Mattia considerando la stima che ripone in lui Allegri e lo valuta una cifra superiore rispetto a quella della valutazione che fa la Roma per Karsdorp. È su questo punto che si muove la discussione perché il club giallorosso dovrebbe mettere sul piatto un conguaglio economico. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni con la Juve che non intende muoversi da queste posizioni.