Juve, contatto per De Paul: ecco la risposta dell’Atletico Madrid

Mettere benzina al motore della Juve per correre ancora più forte nella seconda parte di stagione. È questo l’obiettivo di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna che sono ancora alla ricerca di un rinforzo a centrocampo a prezzi contenuti. Un innesto da non sbagliare proprio in qual reparto che sta facendo la differenza nonostante due assenze pesanti come quelle di Pogba e Fagioli.



Ascolta "Juve, contatto per De Paul: la risposta dell'Atletico Madrid" su Spreaker. nella seconda parte di stagione. È questo l’obiettivo di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna che sono ancora alla ricerca di un rinforzo a centrocampo a prezzi contenuti. Un innesto da non sbagliare proprio in qual reparto che sta facendo la differenza nonostante due assenze pesanti come quelle di Pogba e Fagioli.



IL RETROSCENA - Per motivi opposti non sono ancora decollate le discussioni per Phillips e Højbjerg: il primo ha costi importanti e non fa impazzire Allegri mentre per il secondo il Tottenham non ha ancora aperto alla cessione. Giuntoli aveva provato a sondare l’Atletico Madrid per un trasferimento in prestito oneroso di Rodrigo De Paul. Un tentativo concreto fatto tramite l’agente del 29enne che però non ha portato ad aperture da parte di Simeone che ora lo considera centrale nel suo progetto tecnico.