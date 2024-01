Milan, Messias ora é del Genoa: il vero incasso. Riflessioni su Colombo

Il punto ottenuto ieri dal Genoa contro il Torino non ha fatto felice solo il tecnico rossoblù Gilardino ma anche il Milan perché è scattata la clausola per il riscatto obbligatorio di Junior Messias da parte del Grifone. Nelle casse del club rossonero entreranno circa 3 milioni di euro.





Il Milan osserva sempre con grande attenzioneperché lo ritiene un patrimonio tecnico e un asset economico da valorizzare.che alla sua punta chiede tanto movimento e la capacità di mandare in porta i centrocampisti. Caratteristiche che sono più di Dany Mota rispetto all’attaccante nativo di Vimercate. Ecco perché sono in corso riflessioni su quale sia il percorso più giusto per Colombo: chiudere la stagione in Brianza o cambiare maglia. Dal Genoa al Cagliari, passando per il Torino, sono diverse le squadre pronte a cogliere questa eventuale opportunità.