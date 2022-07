Gli arrivi di Pogba e Di Maria, il nodo De Ligt da risolvere al più presto, l'assalto a Zaniolo. Il mercato della Juventus segue linee chiare, con una questione non meno prioritaria delle altre: il vice Vlahovic. Chi sarà l'uomo con il compito fondamentale di far rifiatare il serbo in una stagione atipica per via dello stop Mondiale e che di sicuro vedrà momenti complicati?



OBIETTIVI - Uno dei nomi in cima alla lista bianconera è quello di Marko Arnautovic, centravanti del Bologna, di cui ha parlato poche ore fa l'ad dei rossoblù Claudio Fenucci: "Per noi è incedibile". Una frase che mette un freno ai piani bianconeri, che al momento non mollano la pista Morata. La Juventus continua a sperare nel ritorno a Torino dello spagnolo, dopo il mancato riscatto dall'Atletico Madrid. Morata è sul mercato e, se i Colchoneros non dovessero trovare una soluzione a titolo definitivo nelle prossime settimane, la Juve tornerebbe prepotentemente in corsa per riportarlo alla corte di Allegri, magari con un nuovo prestito.



NODO KEAN - La Juve, per affondare il colpo davanti dovrà però liberare uno spazio. E al momento l'indiziato numero uno a lasciare Torino è Moise Kean. Per lui, nonostante un arrivo accompagnato da belle speranze dopo l'addio di Ronaldo, sarà probabilmente di nuovo il momento dei saluti. Resta un ostacolo: l'obbligo di riscatto dall'Everton, fissato a 28 milioni. Una cifra importante, che all'ombra della Mole investiranno solo con la certezza di avere un club interessato all'attaccante.