Spettatrice interessata di Lazio-Inter, la Juventus che, dopo il ko con il Verona e il pareggio in Coppa Italia con il Milan, ospita il Brescia. I bianconeri non possono più sbagliare e hanno il vantaggio di giocare in casa, dove hanno perso appena 2 punti in 11 gare. Secondo il pronostico la media è destinata ad aumentare, i bianconeri sono nettamente avanti a un rasoterra 1.15, paga ben 20 volte la posta l’impresa bresciana allo Stadium, difficile anche il pareggio, a 7.50. Sicuri gli scommettitori, il 97% ha scelto la vittoria juventina. Ronaldo, a segno da 10 gare consecutive, è diventato il calciatore della storia della Juventus con la striscia di gol consecutivi più lunga ed è a un passo dal record di Batistuta di 11 gare di fila in gol. L’ipotesi che lo eguagli con il Brescia si gioca appena a 1.50, ma potrebbe anche superarlo con una doppietta, offerta a 3.30, secondo Agipronews