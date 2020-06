Cristiano Ronaldo ha ritrovato il gol dopo la ripartenza del calcio in Italia, proprio nell'ultima partita giocata dalla Juventus lunedì contro il Bologna. Un gol su rigore che, dopo l'errore in Coppa Italia, è servito a ridare buonumore al campione portoghese. Stasera, contro il Lecce alle 21.45, Cristiano avrà infatti la possibilità di raggiungere un altro piccolo record della sua carriera: i salentini, qualora Ronaldo trovasse il gol, sarebbero la ventesima squadra italiana a cui ha segnato. Il Lecce, quindi, è l'unica squadra del campionato italiano di quest'anno a cui non ha ancora fatto gol: all'andata non era stato neppure convocato.