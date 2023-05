Max Allegri, tecnico della Juventus, è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione in vista della semifinale d'andata di Europa League contro il Siviglia, da giocare all'Allianz Stadium. La grande assenza è quella di Bremer, e ancora Pogba non sembra pronto per giocare dal 1', ma per il resto si tratta della Juve che molti amano definire "virtuale", con il tridente Chiesa-Vlahovic-Di Maria.



LE SCELTE - Al posto di Bremer spazio a Bonucci, centrale assieme a Gatti nel 4-3-3 designato. Laterali, nella linea davanti a Szczesny, dovrebbero giocare Cuadrado e Danilo, che si adatterebbe a sinistra. Fagioli da mezzala con i confermatissimi Locatelli e Rabiot, davanti i tre sopra citati. L'indisponibilità di De Sciglio toglie alternative ad Allegri, che pare orientato a tenere Alex Sandro come jolly per passare alla difesa a 3. Kostic e Pogba, oltre ovviamente a Milik e Kean, armi a gara in corso.



La probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Gatti, Bonucci, Danilo; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Chiesa.