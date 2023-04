I convocati per #LazioJuve



Mister Allegri non partirà per la trasferta di Roma a causa di una sindrome influenzale. pic.twitter.com/eNxx9roFk8 — JuventusFC (@juventusfc) April 7, 2023

Lava a Roma per sfidare lanella 29ª giornata di Serie A (sabato 8 aprile, ore 20.45). Il tecnico bianconero non prende parte alla trasferta a causa di una, come comunicato dalla stessa società piemontese sui propri social. A guidare la squadra all'Olimpico sarà quindi il vice di Allegri,- Contestualmente, la Juve ha reso nota la lista deiper l'impegno con la Lazio di Sarri: c'è Federico, restano invece fuori Mattia(affaticamento) e Paulcosì come lo squalificato Moise: Szczesny, Pinsoglio, Perin.: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.: Chiesa, Vlahovic, Milik, Di Maria, Soulé.