Palline di naftalina, custodia di plastica e l’abito buono finisce in fondo all’armadio, verranno tempi migliori per rispolverarlo. Benché sia consunto e sgualcito, da nobile decaduta.. Scarpe antinfortunistica, indumenti vecchi e guanti da lavoro: questo l’abbigliamento che si confà a chi ha come obiettivo quello di uscire dalle sabbie mobili, spingere l’auto in modo che esca dal pantano.