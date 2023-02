I tabloid britannici - Daily Mail su tutti - hanno lanciato l’indiscrezione. Paul Pogba potrebbe rescindere il suo contratto con la Juventus. Dall’Inghilterra fanno sapere che il rapporto tra il centrocampista francese e il club bianconero, ricominciato nell’ultima estate, potrebbe presto vedere la parola fine.



NON SI MUOVE - Intanto, un presupposto. Paul Pogba non si muoverà da Torino per questa stagione: si è parlato di "licenziamento per giusta causa", di irritazione della società per la questione relativa all’infortunio, ma almeno per ora l’ipotesi della rescissione sarebbe da scartare. Al netto delle parole di Massimiliano Allegri, che più volte in stagione ha ribadito l’importanza di Paul, spiegando però allo stesso tempo che alla Continassa non sono ancora "attrezzati per i miracoli".



AVANTI INSIEME - Verosimilmente, Pogba rimetterà piede in campo nelle prossime settimane: l’obiettivo è la gara dello Stadium contro il Nantes, in Europa League, per accumulare minutaggio e aiutare la rincorsa bianconera. Poi, a fine stagione, si parlerà di futuro e di un ingaggio che - considerato l’impiego fin qui nullo - viene considerato pesante dalla società. I prossimi mesi saranno utili alla dirigenza bianconera per il più classico dei rapporti costi-benefici. Per capire se il secondo atto della storia d’amore tra Pogba e la Juve potrà proseguire.