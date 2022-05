La Juventus vuole regalare a Massimiliano Allegri un esterno offensivo puro per la prossima stagione e ha tre nomi fissati in cima alla lista delle preferenze. Il primo, ma anche il più oneroso dal punto di vista del cartellino, è Nicolò Zaniolo della Roma. Il secondo che però si svincolerà a gratis dal PSG è Angel Di Maria che però ha richieste di ingaggio molto alte. Infine c'è Ivan Perisic che è in scadenza con l'Inter e che dal punto di vista dei costi sarebbe quello più accessibile.