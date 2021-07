Definirlo separato in casa forse è eccessivo. Ma di sicuro la Juve continua a lavorare per trovare una soluzione alternativa alla conferma di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese ha un ingaggio ritenuto fuori portata rispetto al rendimento, spera davvero che alla fine Ramsey possa accettare una proposta, magari dalla Premier. Ed è lui più di altri per ora a bloccare l'arrivo di Miralem Pjanic. Il tempo scorre...